賽馬會菁英盃　和富大埔迎戰深水埗

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「賽馬會菁英盃」周日（2日）緊接進行兩場分組賽賽事，頭場A組先由兩支地區球隊正面交鋒，和富大埔於大埔運動場迎戰深水埗（on.cc東網周日下午3時直播）；尾場B組則在青衣運動場上演，力爭打開「菁英盃」勝利之門的晉峰，面對上場「開齋」取得聯賽第一分的香港U23，球迷有時間請入場多多支持。（on.cc東網周日晚上6時直播）

大埔於國際賽期前大踢爭氣波，成為繼理文之後，今季第2支於聯賽擊敗傑志的球隊，主教練李恆滙對戰果感驚喜，並承認大埔因此士氣大振。「綠戰士」於「賽馬會菁英盃」已無緣出線，惟「滙Sir」仍視取勝為首要目標，並希望球隊在表現上能更加穩定：「對強隊我哋防守比較好，對同級對手又冇咁叻，呢點要注意。」陣中U22門將林志基早前已於預備組賽事傷愈復出，今場可以候命，惟羅振庭及陳曉鋒等主力都有傷在身，至於利馬則因累積黃牌夠數停賽。

今季頻頻於聯賽獲得出場機會的大埔年輕球員郭縉諾，上場擊敗傑志一戰有份出戰，但他指出自己表現仍有待改善。郭縉諾表示有留意深水埗近期表現，認為對手表現有改善：「深水埗地面進攻流暢咗，用波都好咗，但我哋士氣肯定更好，有信心贏波。」「綠戰士」月中將在聯賽再鬥深水埗，郭縉諾相信今場可視為一場預演。

深水埗上場聯賽慘吞標準流浪「7蛋」，主教練郭嘉諾表示球員需要調整心情，又透露自己在季尾會盡量放低包袱，進行更多輪換，以及讓更多年青球員上陣，今場目標嘗試爭取入球：「大埔聯賽贏完傑志，預備組又贏東方，狀態同士氣係好好，所以會好難踢；今季製造到好多埋門機會，但入波少，希望呢場把握力好啲。」陣容方面，「嘉諾Sir」透露黃靖揚因傷收咧，另外陳靜謙及波比亦上陣成疑。

對手近況不俗，但中場沈云燮指經過國際賽期後，球員擁有充足時間休息及備戰，今場有信心擊敗大埔：「大埔目前士氣同信心高昂，另外保連奴狀態都好好，我哋需要小心提防。但足球比賽嘅結果永遠無法預測，嚟緊季尾每一場我哋都要搶分，一定會搏盡。」

【兩隊預計正選陣容】

和富大埔

門將：66.林志基

後衞：77. 郭縉諾 5.關健朗 33.加比爾 26.李家豪 31.翁煦濤

中場：99.鄭子森 11.史建威 4.馮冠鳴 10.雷仙奴

前鋒：20.保連奴

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：23.杜國榆 24.捷西斯 3.史提芬

中場：16.張志昊 12.黎格爾 42.沈云燮 6.周家樂 8.尼高拉斯

前鋒：19.黃天朗 39.鄧子均