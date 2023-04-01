賽馬會菁英盃　晉峰鬥香港U23

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（2日）緊接進行兩場分組賽賽事，頭場A組先由兩支地區球隊正面交鋒，和富大埔於大埔運動場迎戰深水埗（on.cc東網周日下午3時直播）；尾場B組則在青衣運動場上演，力爭打開「菁英盃」勝利之門的晉峰，面對上場「開齋」取得聯賽第一分的香港U23，球迷有時間請入場多多支持。（on.cc東網周日晚上6時直播）

今場為晉峰在國際賽期後首場比賽，雖有曾仲楠刑滿復出，但另一中堅葉卓文卻累積「5黃」，須聯同上場領紅的首席射手費利浦薩齊齊「坐波監」，而邵昀俊亦因傷避戰。總教練何信賢承認陣容不整，兼球員狀態不及對手，但強調仍會全力以赴：「香港U23好多球員，啱啱踢完高水平嘅國際賽事；相反我哋就停咗兩個星期，唯有希望隔咗咁耐，球員會有餓波感去爭勝，始終今季贏波次數真係太少。」

劉君正剛隨港隊U22，赴新加坡出戰「魚尾獅盃」，並在負傷下踢足兩場，這名中場指傷勢並無大礙，今場目標協助球隊全取3分：「都好耐冇贏過波，希望提升番大家嘅信心，對手嘅進步大家都有目共睹，近況都唔差，所以我哋絕對要打醒十二分精神。」

香港U23部份球員早前隨U22代表隊，到新加坡出戰「魚尾獅盃」，加上劉家喬已離隊返回美國繼續學業，主教練司徒文俊透露個別位置會作輪換：「『阿潼』（陳潤潼）踢足兩場『魚尾獅盃』可能有啲攰，James（鄧筵霑）踢完第1場之後都病咗，其他人都有舟車勞頓。」球隊在首循環曾力克晉峰，但「司徒Sir」預計對方今場或派出較強陣容應戰，加上經冬季轉會窗增添幾位新兵後，更難應付：「佢哋加咗幾位外援同陳肇鈞之後，中前場組合同之前唔同哂，實力一定比以前好咗。」

翼鋒林樂賢（Jerry）有機會與哥哥林樂勤交手，令他相當期待，但他表示不會受個人感情影響，落場後依然盡力為球隊爭勝。Jerry又認為今場取分關鍵，在於門前把握力：「可能因為我哋去到埋門嗰腳決心唔夠，搞到今季入波比較少，希望我哋可以改善到呢方面嘅不足。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：14.羅澔陽

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 8.卡爾特納 7.林樂勤

中場：22.劉君正 32.列卡度 77.伍家揚

前鋒：21.栢保羅 47.羅拔奧度 30.陳肇鈞

香港U23

門將：12.顏翱天

後衞：6.李俊諺 15.黃浩然 5.梁煒烽 2.張俊軒

中場：23.何瀧浩 11.郭子堦 16.黎培基

前鋒：21.林智豐 26.吳栢希 19.林樂賢