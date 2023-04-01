香港女欖反撲不果　何維銨：我們付出了所有

香港女子七欖隊今屆以外卡身份出戰世界系列賽正賽，小組賽連負世界第一的新西蘭、加拿大和英國後，周六（1日）轉戰名次賽，最後一場憑藍嘉敏和陳穎連續兩次達陣，一度反超前巴西，可惜未能守住勝局，以10：21苦吞敗仗，5連敗畢業。賽後不少香港女將相擁而泣，其中以何維銨哭得最慘：「當你付出所有，當你以為自己跑不動了，還是繼續跑下去，這種感覺無與倫比。我很自豪代表香港，很自豪和這群女生並肩作戰。」

香港女子隊周六在小組賽最後一場以0：35不敵英國，跌落第9至12名名次賽，第一場對西班牙，香港憑18歲小將奧亞娜「破蛋」，惜以5：24告負。港隊最後迎來世界系列賽排第11的巴西，眾將展現爭勝決心，落後0：7下憑藍嘉敏和陳穎兩次達陣，反超前至10：7，贏得全場球迷掌聲。不過，下半場巴西再有兩次成功達陣，港隊終以10：21落敗。

何維銨（Jessica）賽後哭過不停，由多名隊友輪流安慰。「我是個喊包，情緒太激動了。眼淚體現了這場比賽對我們多重要，我們很難過，因為分數很接近，我們原本可以贏的。」港隊今屆賽事5戰全敗，Jessica認為球隊每場皆有進步，為團隊注入強心針：「我們只打過挑戰者系列賽，但從沒打過世界系列賽，今次對的都是世界最強的球隊，而我們證明了香港可與之競爭。」

完成香港七欖後，港隊月底轉赴南非，出戰挑戰者系列賽，力爭世界系列賽資格。「我們已向自己和球迷證明了，香港有能力與世界頂尖球隊競爭，會把這次學到的帶到挑戰者系列賽和杭州亞運。」展望亞運，她未敢輕敵：「主要對手有日本、中國、泰國等，她們實力不下於這裏的球隊，我們一定要保持水準。」