夏蘭特缺陣冇有怕　曼城反勝利物浦

英超早場好戲曼城大戰利物浦，「藍月亮」在艾寧夏蘭特缺陣下更先失守，但其後連陷「紅軍」四城反勝4比1，有驚無險全取3分，繼續力追榜首阿仙奴，至於利物浦大敗後，嚟緊仲要硬撼車路士同阿仙奴，形勢不利。

曼城今仗未能夫添出擊，「魔人」艾寧夏蘭特因傷錯過國際賽檔期，聯同做完盲腸炎手術嘅菲爾科頓雙雙缺陣，由祖利安艾華利斯任正前鋒，後防盡用4個中堅；利物浦同樣有達雲紐尼斯因傷先做後備，由迪亞高祖達拍住穆罕默德沙拿同加普攻堅。

利物浦首個攻勢有收穫，迪亞高祖達殺入禁區回後，沙拿接應射破艾達臣摩拉斯十指關，17分鐘利物浦領先1比0。佢哋之後有機會擴大比數，可惜沙拿快攻被回防嘅基亞利殊截停，跟住曼城把握機會扳平，基亞利殊左路落底傳中，祖利安艾華利斯門前撞射破網追成1比1。

換邊後利物浦突然走樣，祖利安艾華利斯長傳畀無人看管嘅馬列斯，後者再橫傳予門前奇雲迪布尼射入，46分鐘曼城反勝2比1，7分鐘後紅軍門前大亂，阿歷山大阿諾特雖已救出一次險球，但擋唔住根度簡另一次射門，曼城贏到3比1。今場攻守兼備嘅基亞利殊74分鐘整多粒，曼城最終大勝4比1完場。