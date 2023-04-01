希斯基：墨城技高一籌可拆「機」

墨爾本城及紐卡素噴射機近況平平，榜首的墨爾本城近5仗只錄得2勝，而紐卡素噴射機更加是近4仗未嘗一勝。

我肯定墨爾本城的領隊拉度維杜錫，將着手改善經常出現漏洞的防線，事關他們近8仗都有失球，首席射手占美麥卡倫近3仗亦未能取得入球，我認為這也導致了球隊近況轉差。

我球員時代司職前鋒，我知道出現入球荒是一件等閒的事情，但我的意見是，他需要繼續不斷走位，入球就自然地陸續有來。

另邊廂，紐卡素噴射機上輪聯賽以2比2跟珀斯光輝打成平手，總算取得近4仗的第1分，但他們於補時7分鐘被對方追平，我認為他們今季表現的確是強差人意。夏基亞及米科達迪斯兩位前鋒球員，應可以協助球隊撥亂反正。然而，我始終認為他們陣中缺乏跟墨爾本城一樣，擁有能夠踢出悅目足球的高水平球員坐鎮。

正正如此，他們需要還原基本，不停走動，再次找到自己的定位及踢法，才能取得好成績。效力球隊多年的積臣荷夫曼應該明白我的意思。

但最終我始終認為榜首墨爾本城今仗將可獲勝，希望占美麥卡倫重拾射門鞋取得入球，終結甚少出現的3場聯賽入球荒。