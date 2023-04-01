耶穌仔復活　阿仙奴贏列斯聯繼續領先

周六晚英超搶分戰，阿仙奴火併列斯聯，「兵工廠」憑復任正選嘅「耶穌仔」加比爾捷西斯入波兼起孖，以4比1擊敗列斯聯全取3分，同曼城保持8分差距領先，輸波嘅列斯聯就要繼續努力。

阿迪達今場最大變動，就係將布卡約沙卡放喺後備席，巴西前鋒加比爾捷西斯傷愈後首次正選上陣，國際賽期間有輕傷嘅湯馬士柏迪仍然在陣，拍住馬田奧迪加特同格列沙加；列斯聯射手班福特做後備，正前鋒係班頓艾朗臣。

上半場戰況激烈，阿仙奴雖佔較多攻勢，但列斯聯守得穩之餘，仲靠森馬維里有至少2次埋門，經過一輪攻防戰，35分鐘加比爾捷西斯殺入禁區扭動蛇腰，引到艾寧犯規獲得12碼，佢親自主射入網為阿仙奴領先1比0，亦係佢傷愈復出後首個入球。5分鐘後阿仙奴再有機會，加比爾馬天尼利趁對方門將出迎，離門40碼外笠射，被艾寧及時回防護空門，半場阿仙奴領先1球。

下半場一開波阿仙奴整多粒，加比爾馬天尼利左路落底傳中，賓韋特遠柱接應射個掛網波，成功攞到燕梳球領先2比0，之後李安度杜沙特送出助攻，加比爾捷西斯順利起孖，55分鐘阿仙奴贏到3比0。

尾段阿仙奴換走主力，被列斯聯反壓，76分鐘由拉斯姆斯基斯甸臣破蛋，84分鐘格列沙加幫阿仙奴埋齋贏4比1完場。