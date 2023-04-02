車路士又輸樸達等炒魷　新帥目標已定

周日(2日)凌晨英超賽事，車路士主場0比2不敵阿士東維拉，喺聯賽榜已經跌出前半部，球迷對領隊樸達亦忍無可忍，紛紛要求班主保利盡早換帥，博彩公司將佢成為英超下個被炒領隊賠率急降，車路士周三(5日)凌晨對利物浦將成樸達生死戰，著名記者Romano透露球會已準備接洽拿高斯文執教。

車路士上月3連勝兼打入歐聯8強，以為終於回復水準，點知今仗又打回原形，18分鐘古古列拿頭槌解圍失誤變自殺式助攻，奧尼屈堅斯單刀笠射先開紀錄。車路士雖然製造唔少攻門，但把握能力極差，56分鐘再被約翰麥甘尼遠射轟入，最終喺主場球迷一片噓聲下慘吞2蛋。

樸達賽後表示：「我哋要接受賽果同做好啲，自怨自艾係冇用，今場嘅數據其實好理想，球員已經盡最大努力，我會為成績負責。」數據顯示，車路士今季面對英超前10名球隊未贏過，而佢哋最後10場聯賽當中，有7場對手係排喺前10名，包括周三主場對利物浦嘅「樸達生死戰」。

博彩公司betfair將樸達被炒賠率急降，由賽前12倍跌到4.3倍，僅次於4.5倍嘅李斯特城領隊羅渣士同2.5倍嘅韋斯咸領隊莫耶斯。著名記者Romano亦爆料：「雖然高層一直支持，但樸達再次受到炒魷壓力，車路士一直視拿高斯文係長遠領隊人選，拭目以待。」