【有片】離譜！盧卡古錯失空門累國米輸波

周日(2日)凌晨意甲，國際米蘭主場以0比1不敵費倫天拿，前鋒盧卡古又變番「渣古」，離門5碼面對空門竟然射失，實在非常離譜，成為輸波罪人。國際米蘭遭遇聯賽3連敗，爭標機會渺茫，以球隊目前頹勢，能否保住前4位亦成疑。

盧卡古早前為比利時踢2場國際賽射入4球，但今仗返到聯賽卻腳頭無靈，下半場初段，國米後衞巴斯東尼喺禁區左路傳中，費倫天拿門將泰拉施安奴撲唔中，盧卡古離門5碼面對空門起腳，竟然撻Q踢出底線，實在令人難以置信，咁都會射失。

國米錯過入波黃金機會冇耐就失守，費倫天拿左閘基斯坦奴比拉基開出角球，艾法卡保爾頭槌攻門雖然被門將奧拿拿撲出，但邦拿雲度拉補頂入網，憑呢個入球擊敗國際米蘭，取得聯賽5連勝。

國米輸波後，落後榜首拿玻里21分，兼踢多對方1場，已經退出爭標行列。

另1場意甲，祖雲達斯憑摩斯堅恩入波，主場以1比0擊敗維羅納，取得聯賽3連勝，向重返前4位又行近一步。