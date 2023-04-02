港欖力挫肯雅　今屆世界系列賽首勝

香港男子七人欖球隊周日（2日）於「生死戰」憑拜恩塞巴和韋兆新3次達陣，以19：10力挫肯雅，取得今屆世界系列賽首勝，下午4時15分大戰加拿大，爭奪第13名。

香港華將姚錦成因上午對澳洲一戰手掌受傷，今場未有上陣。港隊在這場「win or go home」的比賽，上半場已經主動搶攻，昨日頭部受傷需要縫針治理的拜恩塞巴，延續今屆場場有波入的氣勢，率先為港隊打開紀錄，領先5：0，半場肯雅追成5：5。

下半場拜恩塞巴再在夾擊下達陣，由韋兆新射入附加罰球，為港隊拉開至12：5。港隊繼續強攻，今次韋兆新將球大腳踢前，憑一己之力高速達陣，尾段肯雅扳回一城，港隊以19：10力壓對手，一洗上屆5戰全敗頹氣，賽後眾將終於一展笑容，接受球迷掌聲。

29歲的韋兆新一直是港隊的「射門專家」，負責主射附加罰球，今次他再施絕技踢球向前達陣，為港隊振奮士氣。韋兆新賽後大讚港隊表現：「這場我們勝利等了很久，每次都差一點、差一點。今天大家表現得很好，齊心合力終於贏球，這種感覺太好了。代表港隊是有壓力的，但我們一直相信可以在香港七欖贏球。」

這位英、港混血兒感矚地說：「我以前就是那些在看台看七欖的小朋友，代表香港心情總是很激動，希望可以延續這個夢想。」今場有球迷展示蜘蛛俠橫額為韋兆新打氣，他笑說：「這就是我的新花名了！」