前4保衞戰不容有失　曼聯受讓抵玩

英超爆發前4搶分關鍵戰，紐卡素主場迎戰曼聯，今季英超歐聯入場券爭崩頭，阿仙奴、曼城穩佔兩席，餘下兩席至少有4隊爭奪，位居前4嘅曼聯今場對直接競爭對手紐卡素嘅「6分波」不容有失，翻查對賽，雙方近7次交手曼聯5勝2和，包括英聯盃決賽擊敗紐卡素捧盃，今仗再度交鋒，曼聯受讓平半必捧下盤。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

紐卡素暫時排喺第5位，僅落後第4位熱刺2分但踢少兩場，爭入前4機會看好，球隊近況亦不俗，聯賽2連勝，不過對手只係狼隊同森林等實力較次對手，佢哋較早前遇到強隊就唔識踢，例如之前對利物浦、曼聯及曼城等硬仗3連敗，3場波膽都係輸0比2，更失落英聯盃錦標，攻擊主力米基爾阿米朗仍然養傷，今仗再戰曼聯仲要讓波，實在唔睇好。

關鍵6分波必搏盡

曼聯排喺前4，依家要同時應付聯賽、歐霸盃及英足盃3條戰線，雖然聯賽爭標無望，但連同之前到手嘅英聯盃冠軍，今季仲有機會爭「小3冠」，歐聯入場券亦志在必得，佢哋之前英聯盃已經贏過紐卡素，今仗如再擒「喜鵲」，將可鞏固前3位置，相反輸波嘅話有機會跌出前4，所以全隊上下都好肉緊。

拉舒福特傷愈候命

「紅魔鬼」今場有卡斯米路停賽影響較大，不過華拉尼、拉舒福特同安東尼馬迪爾都已傷愈復操，特別係「福仔」傷勢完美避開國際賽檔期，抖足精神上陣，預計會繼續爭取士哥。

直播表

周日1:00pm 澳職 墨爾本城 Vs 紐卡素噴射機

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周日1:00pm 韓職 濟州聯 Vs 蔚山現代

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周日6:15pm 荷甲 伊高斯 Vs 阿積士

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周日6:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日7:00pm 法甲 里爾 Vs 羅連安特

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周日7:30pm 德乙 柏達邦 Vs 格雷特霍夫

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 切爾達 Vs 艾美利亞

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周日8:30pm 荷甲 鹿特丹斯巴達 Vs 飛燕諾

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周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 修咸頓

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周日9:00pm 意甲 蒙沙 Vs 拉素

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周日9:00pm 法甲 昂熱 Vs 尼斯

Now 639

周日10:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 華拉度列

Now 632、Viu TV 96

周日11:05pm 法甲 摩納哥 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日11:30pm 英超 紐卡素 Vs 曼聯

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 森多利亞

Now 638

周一0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一2:45am 意甲 拿玻里 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 里昂

Now 639

周一3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 貝迪斯

Now 632