巡迴錦標賽4強打足19局　梅菲粉碎沙比好夢

「魔術師」變走「小丑」！ 兩位前世界冠軍梅菲及沙比周六在2023巡迴錦標賽4強戰上演強強爭逐，二人打足19局，梅菲險勝闖入決賽，並粉碎沙比重登「世一」好夢。

兩位球壇名將上演高水平的準決賽，二人共轟出兩桿「破百」及15桿50+，剛在2月捧走球員錦標賽的梅菲以10比9力挫沙比，近六星期內第三次躋身排名賽決賽，這是已40歲的「魔術師」生涯第25個決賽，並向爭取第11項職業錦標賽進發，有機會追平「白旋風」韋德的紀錄，而決賽將面對近排狀態甚勇的奇倫威爾森。

至於沙比今仗發揮唔差，在落後6比9的情況下曾一度追至9平，但這位「李斯特小丑」錯過繼奪經典賽再下一城的機會，並錯失了取代「火箭」奧蘇里雲世界排名第一的良機。「我已經盡了自己最大努力，這是我的態度，恭喜梅菲，他表現很出色，並沒有錯過任何機會爭取分數。」

梅菲賽後則表示:「你永遠都不知道如何可以擊敗沙比。我們經歷過很多場精彩比賽，今天的確很美妙，我們打了一整季才能躋身這裡，很期待與奇倫威爾森一戰。」今次比賽冠軍將可袋走15萬鎊(約145萬港元)的獎金。