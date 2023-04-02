賽馬會菁英盃　和富大埔迎戰深水埗

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（2日）早場假大埔運動場爆發A組賽事，和富大埔與深水埗上演地區大戰。大埔今場派出4位U22球員擔正，包括門將林志基、關健朗、彭欽蓬及郭縉諾，加比爾與戴上隊長臂章的李家豪鎮守後防，鄭子森及雷仙奴負責攻堅，頭號射手保連奴先列後備；深水埗3位正選U22球員為戴廷匡、史提芬及張志昊，捷西斯復任正選，陳灝於前線衝鋒陷陣。（on.cc東網周日下午3時直播）

和富大埔正選：

66 林志基 [GK]

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

5 關健朗

10 雷仙奴

18 彭欽蓬

26 李家豪 [C]

31 翁煦濤

33 加比爾

77 郭縉諾

99 鄭子森

深水埗正選：

28 戴廷匡 [GK]

3 史提芬

6 周家樂

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

12 黎格爾

16 張志昊

21 陳灝

24 捷西斯

41 梁星耀

42 沈云燮

和富大埔後備：

94 謝家榮 [GK]

7 王力威

9 鍾偉強

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

19 趙少維

20 保連奴

23 黃子俊

27 黃祖心

30 張力行

37 熊健沂

深水埗後備：

1 王子聰 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

5 陳靜謙

8 尼高拉斯

13 鄧港桁

19 黃天朗

39 鄧子均

95 歐建希

99 奧恩博

「賽馬會菁英盃」周日（2日）緊接進行兩場分組賽賽事，頭場A組先由兩支地區球隊正面交鋒，和富大埔於大埔運動場迎戰深水埗（on.cc東網周日下午3時直播）；尾場B組則在青衣運動場上演，力爭打開「菁英盃」勝利之門的晉峰，面對上場「開齋」取得聯賽第一分的香港U23，球迷有時間請入場多多支持。（on.cc東網周日晚上6時直播）

大埔於國際賽期前大踢爭氣波，成為繼理文之後，今季第2支於聯賽擊敗傑志的球隊，主教練李恆滙對戰果感驚喜，並承認大埔因此士氣大振。「綠戰士」於「賽馬會菁英盃」已無緣出線，惟「滙Sir」仍視取勝為首要目標，並希望球隊在表現上能更加穩定：「對強隊我哋防守比較好，對同級對手又冇咁叻，呢點要注意。」陣中U22門將林志基早前已於預備組賽事傷愈復出，今場可以候命，惟羅振庭及陳曉鋒等主力都有傷在身，至於利馬則因累積黃牌夠數停賽。

今季頻頻於聯賽獲得出場機會的大埔年輕球員郭縉諾，上場擊敗傑志一戰有份出戰，但他指出自己表現仍有待改善。郭縉諾表示有留意深水埗近期表現，認為對手表現有改善：「深水埗地面進攻流暢咗，用波都好咗，但我哋士氣肯定更好，有信心贏波。」「綠戰士」月中將在聯賽再鬥深水埗，郭縉諾相信今場可視為一場預演。

深水埗上場聯賽慘吞標準流浪「7蛋」，主教練郭嘉諾表示球員需要調整心情，又透露自己在季尾會盡量放低包袱，進行更多輪換，以及讓更多年青球員上陣，今場目標嘗試爭取入球：「大埔聯賽贏完傑志，預備組又贏東方，狀態同士氣係好好，所以會好難踢；今季製造到好多埋門機會，但入波少，希望呢場把握力好啲。」陣容方面，「嘉諾Sir」透露黃靖揚因傷收咧，另外陳靜謙及波比亦上陣成疑。

對手近況不俗，但中場沈云燮指經過國際賽期後，球員擁有充足時間休息及備戰，今場有信心擊敗大埔：「大埔目前士氣同信心高昂，另外保連奴狀態都好好，我哋需要小心提防。但足球比賽嘅結果永遠無法預測，嚟緊季尾每一場我哋都要搶分，一定會搏盡。」