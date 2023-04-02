梅迪歷2次單刀甩拖　記者神提問考起樸達

車路士喺主場慘吞阿士東維拉2蛋，領隊樸達賽後指球隊「數據理想」，事實上車仔今場有高達69%控球率，更有27次射門出現，可惜最終寫下自2014年1月後，球會喺英超射門最多但0入球紀錄，當中烏克蘭新星梅迪歷2次單刀甩拖，成為輸波罪人。

梅迪歷早段曾喺前場成功偷波，但佢單對單面對達米安馬天尼斯射門被閂，搞到身邊無人看管嘅夏維斯大發雷霆。之後梅迪歷又有一次接應高華錫致命直線，但單刀射門又冇力度又冇角度，被達米安馬天尼斯輕易接實。前車仔射手哈索賓基表示：「第1個單刀佢應該傳畀夏維斯，傳波嘅話100%會入波，你見到佢唔習慣單刀環境，成日都要控多一腳。」

見到身價1億歐元梅迪歷嘅嘔血把握力，賽後有記者向樸達「神提問」：「如果有杜奧巴或者迪亞高哥斯達呢啲前鋒，你會願意付出幾多簽佢？」樸達亦冇正面回應：「我冇嘢好講，我有我嘅球員，佢哋今場盡咗最大努力，戰果係令人失望，但進攻嘅決心係明顯喺度，輸波情況下冇乜正面嘅嘢可以講。」