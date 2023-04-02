韋少力壓咸爺首次揚威澳洲　阿倫素續「企櫈仔」　

F1澳洲站周日在墨爾本上演激戰，今站事故頻頻賽會要出示三次紅旗，共8位車手被迫退賽，紅牛車王麥斯韋斯塔本迎來今季第2站錦標，「黑帝」咸美頓衝得亞軍終於今季首踏頒奬台，老將阿倫素再獲季席，連續三站「企櫈仔」盡顯氣勢。

生涯首次在澳洲站排頭位出賽的韋斯塔本，雖然起步不太理想，但很快已經修正，經過一波三折後最終以2小時32分38秒371完成58圈賽事，壓倒咸美頓首次在墨爾本揚威。

由於意外頻生，平治「雙雄」羅素與咸美頓曾一度佔上頭兩位置，而韋斯塔本則試過跌落第3，然而隨着羅素的戰車引擎起火，及多部戰車相繼炒車，賽會先後要三次出示紅旗，

最終只有12部戰車能夠完成比賽，當中平治車隊的羅素及法拉利的勒卡歷更要提早「上岸」。

7屆車手總冠軍的咸美頓，駕着平治新戰車以第3位起步，經過連番爭逐下在末段未能抵擋韋斯塔本的超車，終以第2名衝線，今季「開齋」首踏頒獎台；而值得一提是老將阿倫素再顯實力，為雅士頓馬田車隊獲得季席，這也是他今季連續3站踏上頒獎台。

經過3站比賽後，紅牛車王韋斯塔本以累積69分，在車手榜領先，而今站獲得第5位的隊友佩雷斯則以15分落後排次席，阿倫素排第3，咸美頓跳上第4，而今站獲得第9位今季首次取得積分的中國車手周冠宇，則排第15名。

今站成績: (只列前五)

1,麥斯韋斯塔本(紅牛)

2,咸美頓 (平治)

3,阿倫素 (雅士頓馬田)

4,史杜爾 (雅士頓馬田)

5,佩雷斯 (紅牛)

車手榜總排名:

1,麥斯韋斯塔本(紅牛) 69分

2,佩雷斯 (紅牛) 54分

3,阿倫素 (雅士頓馬田) 45分

4,咸美頓 (平治) 38分

5,沙恩斯 (法拉利) 20分

15,周冠宇 (愛快羅密歐) 2分