賽馬會菁英盃　深水埗入球騷挫和富大埔

「賽馬會菁英盃」周日（2日）早場假大埔運動場爆發A組賽事，和富大埔與深水埗上演地區大戰。結果兩軍換邊後合演對攻戰，深水埗憑陳灝、尼高拉斯及羅港威下半場各入1球，以3比2擊敗靠保連奴及黃子俊取得入球的大埔，報首循環落敗一戰之仇，兼取得球隊今季在這項賽事首勝。

大埔今場派出4位U22球員擔正，包括門將林志基、關健朗、彭欽蓬及郭縉諾，戴上隊長臂章的李家豪踢前一格，與佐敦查維斯擔任雙防中，鄭子森及雷仙奴負責攻堅，頭號射手保連奴先列後備；深水埗3位正選U22球員為戴廷匡、史提芬及張志昊，捷西斯復任正選，陳灝及羅港威於前線衝鋒陷陣。

多位主力擔正的深水埗，開局踢得較為主動，7分鐘，梁星耀K角位起腳，考驗不到林志基。緊接沈云燮禁區外放冷箭，再中楣彈出。大埔其後開始組織出反擊攻勢，12分鐘，彭欽蓬推入大位起腳僅僅柱邊出界。20分鐘，馮冠鳴遠射省到深水埗守將，被戴廷匡飛身托出底線。37分鐘，劉浩霖轉身抽射，角度太正被林志基接實。雙方半場互無紀錄。

雙方半場都作出調動，大埔換入保連奴，深水埗則派出尼高拉斯等後備兵。47分鐘，雷仙奴接應翁煦濤頭槌頂斜。2分鐘後深水埗率先發圍，把握大埔中後場失誤，陳灝推至禁區頂左腳施射得手，為球隊打破僵局。54分鐘，大埔錯失黃金機會，保連奴左路壓落底線傳中，鄭子森再傳入門前，可惜保連奴一射高出。3分鐘後，後備入替的尼高拉斯門前窄角度勁射破網，為深水埗再下一城。

落後的大埔積極反撲，63分鐘，佐敦查維斯傳中，由保連奴門前接應射入，大埔扳回一城。但深水埗好快作出反應。2分鐘後，羅港威接應陳灝直線單刀射入。但大埔比賽後段未放棄，80分鐘，黃子俊接應傳中頭槌建功，為大埔再次追至較接近比數。最終兩隊未能再增添比數，深水埗以3比2擊敗大埔。