賽馬會菁英盃　打破入球荒　羅港威：希望愈來愈好

深水埗周日（2日）於「賽馬會菁英盃」A組賽事，以3比2險勝和富大埔，取得球隊在賽事首場勝仗。其中羅港威也打破近半年入球荒，繼去年10月之後再斬獲的入球，這位今季曾出任前中後多個位置的球隊隊長，就表示深信球隊表現能夠繼續進步。

力爭在「賽馬會菁英盃」打開勝利之門的深水埗，季初在首循環曾在同一球場，以1比5不敵大埔。今次再遇對手，深水埗全場都製造出不少攻勢，他們的努力在下半場收到回報，由陳灝、尼高拉斯及羅港威先後取得入球，惟期間大埔一度追至較接近比數，「港威」也承認球隊今季在領先情況下作賽的機會不多：「今年好少機會可以領先，可能大家都太緊張，所以好快就畀人追番球，最後我哋防線都算集中，整體上全隊發揮都好好。」

「港威」今場為深水埗攻入致勝入球，亦是他繼去年10月後再有波入，入球後他躺在草皮上慶祝，如釋重負：「今季球隊陣容上好多變化，我哋都好少可以好似今日咁，打穿對手防線再畀到個波前鋒，係好少咁嘅機會，球隊嘅前鋒都算快，係用波猜傳差啲火候。」今季多次為球隊客串中後場多個不同位置的「港威」，是役重返熟悉的前鋒位置，他說無論如何，最終都只有一個目標：「希望可以幫到球隊，始終我哋呢班波係後生，冇乜經驗，但我希望我哋可以愈來愈好。」