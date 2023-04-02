拿玻里傷鋒「細」撼AC米蘭

意甲重頭戲，拿玻里主場迎戰AC米蘭，連同聯賽及歐聯，雙方今個月內將3度交鋒。榜首拿玻里實力秤先，但首席射手域陀奧森漢因傷缺陣，勢必削弱攻力，加上積分已經大大拋離，冇必要去盡。翻查兩隊近4次對賽，3次總入球開2球或以下，寧博中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周一凌晨2時45分直播）

拿玻里表現勢如破竹，今輪聯賽展開之前，已經領先第2位拉素19分，奪冠十拿九穩，預料球隊會將重心放喺歐聯。無獨有偶，拿玻里歐聯8強對手正正就係AC米蘭，所以今次碰頭，可能會有所保留，令對手難以摸清底細。

拿玻里賽前收到壞消息，王牌域陀奧森漢因傷證實要抖一段時間，今晚肯定缺陣，甚至可能無緣歐聯8強賽事。呢位尼日利亞國腳今季意甲轟入21球，佔球隊聯賽近三分一入波數字，佢缺陣之下，鋒線實力必然受削，增加入波難度。

紅黑兵團頹勢求不敗

至於上季意甲盟主AC米蘭基本上已經爭標無望，並且愈踢愈頹，「紅黑兵團」近3場聯賽僅1和2負，近5場聯賽作客更加輸咗4場，今仗恐怕勝算不大，可能會選擇踢穩陣波，務求不敗而回就已經達標，2.5球入球細比較抵玩。