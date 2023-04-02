姚錦成告別香港七欖　麥季聰達陣彌補遺憾

香港七欖隊上屆賽事5戰全敗，4個月後，港隊終於在主場打開勝利之門，連贏肯尼亞和加拿大，以第13名贏得銀盾。早前宣布亞運後退役的姚錦成最後兩戰因傷缺陣，最後一屆香港七欖留下了一點遺憾，不過他未感傷心，特別為另一華將麥季聰達陣感高興：「隊友為我贏回銀盾，和自己第一屆七欖首尾呼應，已是最好的結局。」

香港隊不敵澳洲後跌落13至16名次賽，力挫肯尼亞和加拿大奪得銀盾，不過「老大哥」姚錦成這兩場卻不在名單之上，他賽後解釋：「應該是對澳洲時某次攔截時受傷，當時發現手腫起大塊『雞蛋』，我自己都嚇一跳。治療師初步診斷為骨裂，明日會照X光了解情況。」麥季聰說，得知阿成無法上陣，想為他出多分力：「賽前得知成哥受傷，我就想為他入一球，因為他今屆未有入球，最後做到也很開心。」

最後一屆七欖，阿成穿上13號球衣，紀念自己第13次出戰這項大賽，可惜他未能在場上與隊友分享喜悅，但他未感「美中不足」。他說能在自己第一屆和最後一屆都贏得銀盾，已是「美好的結局」，而麥季聰達陣更象徵港隊華人傳承：「有點失望無法落場比賽，但作為第13人支持港隊隊友都是開心事，特別開心見到阿聰（麥季聰）第一次主場達陣。我常說，只要先達陣就可以為香港隊帶來信心打比賽。深信未來他可以勝任這個位置（接班人），他獲教練信任已經是一種肯定。」

總結13屆香港七欖，姚錦成最不捨觀眾的歡呼聲：「只有Hong Kong Sevens才給我這種力量，如此努力去打比賽。繞場時覺得好感動，好多支持者呼喚我的名字，歷屆其實不太多人會叫華人的名字，感覺13年努力沒有白費。」