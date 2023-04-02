賽馬會菁英盃　晉峰2比2激和香港U23

「賽馬會菁英盃」B組賽事周日（2日）於青衣運動場上演，由晉峰面對香港U23。香港U23憑宏愷志、何家智的入球兩度領先，但「粉紅兵團」先後靠紀思昊及何思哲的「世界波」追平，最終以2比2逼和對手。

今場為雙方在國際賽後首場賽事，陣容同樣有所輪換，晉峰今場有曾仲楠刑滿復出，與兩名小將翁嘉禧、歐陽浩銘鎮守後防，栢保羅及隊長何思哲負責攻堅。香港U23由龐焯熙把關，何瀧浩、李俊諺在中場掃蕩，入球重任落在何家智身上。

開局戰況相對膠着，直至26分鐘晉峰出現首腳埋門，栢保羅推大位起腳，被對方後衞擋出，黃政德補射可惜高出。但2分鐘後香港U23卻先開紀錄，袁世傑前場搶截成功，再橫傳予無人看管的宏愷志射入空門，兼攻入其港超處子球，隨後張俊軒勇戰傷出，但半場香港U23照樣領先1球。

易邊後「粉紅兵團」一口氣換入楊憲樂、紀思昊及李呈，54分鐘隨即收到成效，兩名「後備兵」合作，紀思昊接應楊憲樂傳中頭槌頂入，為晉峰追成1比1。1分鐘後紀思昊再接再厲，可惜今次卻頂斜。不過香港U23於62分鐘憑一次反擊再度領先，袁世傑大步向前推，再傳給何家智，後者輕鬆射入。

晉峰之後換入「獵豹」加強攻力，74分鐘何思哲禁區內控定，再轉身射入「世界波」，助球隊追成2比2。比賽尾段「粉紅軍團」繼續搶攻，83分鐘羅拔奧度頭槌，卻被對方門將龐焯熙撲出底線，最終兩隊踢成2比2，各得1分。