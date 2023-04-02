賽馬會菁英盃　入靚波兼開齋　何思哲：鬆一口氣

晉峰周日（2日）出戰「賽馬會菁英盃」B組分組賽，於青衣運動場面對香港U23，球隊兩度落後下，最終以2比2逼和對手，當中今場戴上隊長臂章的前鋒何思哲，更攻入一記「靚波」，成為搶分的功臣之一。賽後「阿哲」對今季終於「開齋」，感到鬆一口氣，又笑言這記入球屬於「3成努力、7成幸運」。

前鋒何思哲直至今場對香港U23，下半場於禁區內轉身抽射入網才「開齋」，賽後他直言感到鬆一口氣：「開季前都想踢得順啲，但出場機會唔太多，入到呢球好開心；不過自己今場表現就中規中矩，唔係話特別好。」提到這記世界波，「阿哲」則笑言屬於「3成努力、7成幸運」：「自己練波都有不停射，所以有依個觸覺，但都好彩嘅，嚟緊幾場希望爭取更多上陣機會同入波。」

「阿哲」今季各項賽事上陣13次，但大多以後備上陣，暫時更只錄得1個入球，表現未如理想，他認為狀態不穩屬於主因：「球員一定喺話出得愈多，狀態就會好，但你又唔可以話無時間，所以落場表現一定差。自己都要調整同學習，要隨時都準備好，將狀態長期保持喺港超水平，落到場無論係10分鐘定20分鐘，都要交到好表現。」