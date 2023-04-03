【官宣】車路士炒樸達　佢創一項羞恥紀錄

今季成績一落千丈嘅車路士出戰周三(5日)凌晨英超主場對利物浦前夕，再次宣布炒領隊，解僱執教未夠7個月嘅主帥樸達，暫時由助教般奴沙托擔任看守領隊，希望為球隊止血博翻身。樸達上「車」以來，球隊平均每場聯賽僅獲1.27分，同荷杜並列英超成立以來，車仔最低得分領隊，被炒魷並唔令人意外。

車路士上仗英超0比2不敵阿士東維拉後，已盛傳樸達即將被炒，根據英國傳媒爆料，車路士高層喺英國時間周日(2日)同呢位47歲英格蘭籍少帥會談後，決定向董事會建議換帥，班主保利亦接受，結束唔夠7個月賓主關係。

車路士發表聲明感謝樸達：「正式宣布樸達離任，佢已經同球會達成解約協議，樸達執教期間，領軍打入歐聯8強，感謝佢嘅努力同貢獻，希望佢有更好嘅將來。」班主保利亦表示，非常尊重樸達，稱讚佢專業，可惜大家對成績感到失望。

車仔球迷知道樸達被炒後都歡天喜地，紛紛喺網上發文慶祝，有人話：「我哋終於自由。」另一位話：「我唔係發夢，真係炒咗，太好啦。」有唔少人認為球會終於肯聽球迷意見換帥。

車路士因為開季表現欠佳，季初解僱曾協助球隊捧歐聯冠軍嘅主帥杜曹，向白禮頓挖角，請來樸達領軍，雙方簽5年合約，年薪高達1,200萬鎊，但成績強差人意，佢執教下22場英超僅有7勝7和8負，平均每場只有1.27分，歷任領軍20場英超或以上嘅車路士主帥之中，同荷杜並列最低平均得分領隊。

加上車路士喺1月冬季轉會市場，豪花近3.3億鎊增兵，卻換來慘淡成績，現時僅排英超11位，好可能無緣下屆歐洲賽，樸達被炒好合理。

車仔由般奴沙托擔任看守領隊，但呢位西班牙籍教頭都係上年由白禮頓跟隨樸達過檔車路士，相信兩人戰術思維相差不大，恐怕難以令車仔翻身。