三大名帥成車路士目標　班主有意外決定

車路士炒咗領隊樸達之後，將會聘請邊位主帥執教，備受關注，現時未有教職在身嘅名帥之中，拿高斯文、普捷天奴、施丹成為熱門人選。不過，根據英國《太陽報》爆料，車路士班主保利「見過鬼怕黑」，唔想急於決定新帥人選，可能等今季結束後再作打算，以免又重演「樸達之亂」。

英國傳媒及博彩公司都認為早前被拜仁慕尼黑解僱嘅拿高斯文，最大機會成為車路士新帥，博彩公司Paddy Power將呢位35歲德國少帥列為頂頭大熱，成為車仔新領隊嘅賠率熱到只有1.9倍。

曾經執教另一支英超倫敦球隊熱刺嘅普捷天奴，以4.5倍成為次熱，前皇馬教練施丹以7倍排第3位。

不過，英國《太陽報》指車路士班主保利吸取季初極速換帥，得到反效果嘅教訓後，今次學精咗，將從長計議，慢慢挑選新領隊，可能由般奴沙托擔任看守領隊至今季結束。

事實上，保利的確衰衝動，唔止開季冇耐就炒歐聯冠軍功勳主帥杜曹，並且一口氣同樸達簽5年約，年薪高達1,200萬鎊，但成績不似預期，焗炒樸達，估計需要支付巨額賠償金，對於聘請新帥，都要睇定啲，以免再倒錢落海。