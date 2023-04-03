曼聯輸波爆內訌　達洛治安東尼發生口角

周日(2日)深夜英超前列大戰，紐卡素主場以2比0擊敗曼聯，反超前對手，升上第3位，並報番英聯盃決賽一敗之仇。曼聯輸波之餘，仲爆發內訌，中堅利辛度馬天尼斯不滿被換走，大發脾氣，完場後達洛治同安東尼馬菲奧斯更加疑似發生口角，紅魔鬼軍心動搖，爭聯賽前4位出現暗湧。

早前因傷未能為英格蘭出戰歐國盃外圍賽嘅曼聯前鋒拉舒福特今仗擔正，但狀態明顯不足，加上紐卡素踢法積極，令紅魔鬼處於劣勢。雙方上半場互無紀錄，換邊後紐卡素發力，喺65分鐘由祖爾韋洛克近門頂入打開紀錄。

戰至88分鐘，捷比亞開出罰球，由後備上陣嘅哥林威爾遜頂入成2比0，取得3連勝，追至同曼聯同得50分，紐卡素憑較多淨得球，反超前紅魔鬼，升上第3位。

曼聯今仗唔止全失3分，仲爆內訌，中堅利辛度馬天尼斯83分鐘被換走，大力拍打後備席座椅，表現非常憤怒，疑似不滿領隊坦哈格換人決定。球證吹完場，達洛治同安東尼馬菲奧斯被電視台影到發生爭吵。

此外，曼聯球員怒氣沖沖趕住入更衣室，需要隊長般奴費南迪斯大叫佢哋一齊走去場邊，向隨隊出征嘅球迷致謝，可見紅魔鬼輸到失去理智。

賽後主帥坦哈格承認紐卡素表現更佳：「對手爭勝意欲更強，我哋整體發揮唔好，令對手有唔少入波機會，踢呢種大戰，球員應該表現得成熟，但我睇唔到，經此一役之後，需要吸取教訓，從中學習作出改善。」

曼聯近3場英超僅1和2負，並自2020年2月之後，首次連續3場聯賽冇波入，球隊將於周四(6日)凌晨英超主場對「神奇球隊」賓福特，若然再唔提升狀態，恐怕又有失分危機。