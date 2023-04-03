麥維迪夫首捧邁阿密錦標　將挑戰「世一」

前世界「一哥」麥維迪夫周日首嚐邁阿密網球公開賽奪標滋味，他以直落兩盤7比5、6比3力挫近況甚勇的意大利新星仙拿，今季五度躋身決賽迎來第4項錦標。

隨着上一站在印第安韋爾斯網賽不敵西班牙小天王艾卡華斯飲恨，麥維迪夫今站在決賽打得主動及進取，並以其強勁的底線抽擊多次阻止仙拿的攻勢，激戰1小時34分後，「麥總」將他倆的對賽戰績增至6-0。「真是很高興，這是一場很接近的決賽，加上天氣又熱又濕更應付。」這是27歲的「麥總」生涯第5個ATP 1000級賽事錦標及累計第19個排名賽冠軍：「已經漸近1年半沒有贏過大型錦標，在比賽結束前我真是有點手震，不是因為我怕贏唔到比賽，但雙手有點震動，所以發球都有點偏差，幸好都能在控制範圍之內。」

隨着多個比賽對俄羅斯球員的放寬，以中立身份參賽的麥維迪夫今季表現回勇，已經先後在杜拜、多哈及鹿特丹奪冠，過去5個比賽僅輸1場，而今季暫時以29勝3負位列男單最佳成績，仙拿與英國的諾迪均以21勝5負並列次席，美國的富斯則以20勝6負排第４，西班牙的艾卡華斯（18勝2負）及祖高域(15勝1負)分別排第5、6位。

麥維迪夫再袋走一項冠軍後，將有機會與祖高域及艾卡華斯爭逐年終「一哥」位置，而其最新的世界排名將升上第4位。