賓施馬戴帽　皇馬派6蛋強勢迎戰巴塞

周日(2日)晚西甲，皇家馬德里主場以6比0大勝華拉度列，前鋒賓施馬上演帽子戲法，轟入3球，最難得係「玻璃腳」夏薩特相隔超過1年半，終於再次為「銀河艦隊」貢獻助攻。皇馬取得大勝，正好為周四(6日)凌晨西班牙盃4強次回合作客巴塞隆拿壯行色。

雖然皇馬已經被榜首巴塞隆拿拋離，但球隊今仗仍然全力爭勝，上半場22分鐘，由洛迪高高斯射入打開紀錄，賓施馬由29至36分鐘，短短7分鐘之內連入3球，完成帽子戲法，今季聯賽有14球進帳，僅落後射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基3球。

換邊之後，馬高阿辛斯奧亦建一功，加上補時夏薩特傳畀盧卡斯華斯基斯射入，送夠半打光蛋畀華拉度列。值得一提，今仗後備上陣嘅夏薩特自2021年8月之後，首次為皇馬貢獻助攻，佢仲有1次射門僅斜出，表現活躍，亦證明皇馬今場踢得非輕鬆。

皇馬贏波後，仍然落後榜首巴塞隆拿12分，爭標機會渺茫，雙方將於周四(6日)凌晨西班牙盃4強次回合交鋒，皇馬首回合輸0比1，可唔可以收復失地，大家拭目以待。