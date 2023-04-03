拿玻里突然崩潰慘敗　預示歐聯悲劇下場？

周一(3日)凌晨意甲出現令人意外賽果，榜首拿玻里主場出擊，竟然以0比4大敗於近況低迷嘅AC米蘭腳下，遭遇今季最大敗仗。由於雙方將於歐聯8強交鋒，拿玻里今次慘敗無疑會嚴重打擊士氣，反觀AC米蘭有望趁機食住上，提升晉級信心。

拿玻里首席射手域陀奧森漢因傷缺陣，球隊表現立即跌Watt，開賽17分鐘就被AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧射入，A米得勢不饒人，迅速由巴謙戴亞斯冷靜射成2比0。

換邊之後，拉菲爾利亞奧再次發揮個人突破能力，由左路快放之後勁射入網，後備上陣嘅沙利麥卡斯所入1球仲精彩，呢位比利時國腳突破4位對手包圍，殺入禁區射入，為AC米蘭奠定贏4比0，結束連續4場比賽不勝頹勢。

拿玻里輸波後，仍領先第2位拉素16分，奪冠機會高唱入雲，但問題係域陀奧森漢養傷之下，球隊表現走晒樣，佢哋將於4月13日凌晨歐聯8強首回合作客AC米蘭，如果域陀奧森漢未能復出，拿玻里隨時再陷危機。

另1場意甲，羅馬憑韋拿杜姆、保羅戴巴拿、艾沙拉維各入1球，主場以3比0大勝森多利亞，追至同第4位國際米蘭同分，重燃爭入前4位希望。