梅菲落後4局逆轉捧盃　追平「白旋風」奪標紀錄

「魔術師」梅菲今季盡顯強勢，周日在桌球巡迴錦標賽一度落後0比4的情況下，以10比7成功逆轉奇倫威爾森，五周內第2度捧走冠軍，並以生涯累積11項錦標追平了名宿「白旋風」韋德的紀錄。

40歲的梅菲今場決賽打得較為慢熱，整個比賽都表現出色的奇倫威爾森開局即搶攻，頭4局不斷「起迫」，更轟出兩桿「破百」108度及111度，但梅菲沉着應戰並於第5局開始「撻着」，最終全場轟出4Cue「破百」及10桿50+，成功奪冠，袋走15萬鎊(約145萬港元)的冠軍獎金。

梅菲繼2月贏得球員錦標賽及2016年奪走格蘭披治賽，繼奧蘇里雲及羅拔臣之後，成為第3位贏得Duelbits系列賽三項錦標的球員，同時這也是他生涯累積的第11項排名賽錦標，追平了名宿韋德的紀錄。

一年前，梅菲經過黑暗時期，因為頸椎的傷患問題令他狀態低沉，排名下滑，而去年夏天他決定進行手術，並決心減磅，令他重拾狀態及信心；今季的表現果然明顯提升，2月更在威爾斯公開賽轟出147兼闖決賽，並在隨後贏得球員錦標賽。

世界排名將提升至第4位的梅菲，即成為本月中展開的桌球世錦賽的奪標大熱之一，他期待再以自18年後再嚐世界冠軍滋味。「能夠在球員錦標賽之後再奪冠，真是很高興，落後0比4至追至4比4，再到6比6，我不斷挑戰自己，我看着很多偉大球員如戴維斯及亨特利等成長，我知道要更多能力之外的發揮。」梅菲坦言對世錦賽有期望:「作為一位球手或者一個人，我要不斷努力改進，即時曾經處於痛楚當中，但這幾個月來我的表現的確不俗，希望可保持這個狀態，只要有耐性，相信在世錦賽我有能力對付任何人。」世錦賽將於4月15日在克魯斯堡劇院展開。