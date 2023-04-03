比堤：拖肥熱刺平分秋色

熱刺領隊干地離隊，絕對是上周焦點，他於上輪聯賽被修咸頓逼和後的記招中大發雷霆，看來無可避免地只能跟球隊分道揚鑣。我個人認為這是早有預謀的，事關干地經歷了很多私人問題，他自己本身也想離開熱刺。

儘管是不歡而散，我依然認為干地是一位優秀的教練，他的說話也有一些是事實，因為熱刺的而且確又再一次重回到他們同樣的位置。但是球員將希望證明干地的說法是錯的，今仗面對愛華頓誓要展示出他們的真正實力，重燃取得前4位置的希望。

要達到這個目標，哈利卡尼將會是關鍵人物。他是熱刺今季唯一交出好表現的球員，更剛剛成為英格蘭國家隊歷來入球最多的球員，並繼續充當一位入球機器。

自從戴治上任愛華頓領隊一職後，我看到球隊穩定地取得進步。他們成功脫離降班位置，我感到球員也對這位領隊有充滿信心。他們比林柏特執教時表現得更加積極，攻守方面也比較平衡，亦開始取得好成績。

上輪聯賽於比賽末段逼和車路士，其球員展示出永不放棄的精神，其中杜韋麥尼爾及杜哥利等球員在新領隊的帶領下，更是表現耀眼。

如果杜哥利、安拿拿及伊祖沙古爾成功在中場爭奪戰中力壓熱刺，以及令到哈利卡尼於前線孤立無援的話，他們或許有能力於主場全取3分。不過，熱刺今仗將會為自己爭回一口氣，我預計他們的表現將會有所回應，所以最終雙方平分秋色，各得1分而回。