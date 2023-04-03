12歲香港小將揚威英國　廖予生U14英錦賽奪冠

年僅12歲的香港桌球小將廖予生(Shaun)，周日在英國舉行的英國U14桌球錦標賽，以直落4比0擊敗Nicholas Ayers勇奪冠軍，成為首位奪得此項錦標的香港球手。

在香港土生土長的Shaun，隨家人移居英國，目前主要在設菲爾德「丁俊暉桌球學院」訓練，他於季初與162名球手爭逐，１月他在列斯的球會順利贏得外圍賽，上月在Q-Bar舉行的北部賽區愈戰愈勇，在小組4戰全勝，並以不失一局的強勢取得首名出線，當中更轟出兩桿「破百」的118度及105度，過關斬將直闖決賽，再以2比1力挫英格蘭的Parmar Yashna奪標，並躋身總決賽。

在周日的總決賽中迎戰南部賽區冠軍Nicholas Ayers，開局已發揮理想，並在第3及4局「起迫」分別打出56度及40度，最終向對手送蛋以4比0奪冠，成為香港首位贏得英國U14錦標賽的球手。

廖予生是去年在香港青少年英式桌球公開賽U14及U21組別的「雙料冠軍」， 自小受到父親薰陶愛上了桌球，現為香港少青隊成員之一；而2021年11月更獲邀參加慈善桌球賽活動，同場與香港「一哥」傅家俊及Mirror成員較量。