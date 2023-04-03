利物浦衰落之謎解開 同錢有關

利物浦今季成績大倒退，真相竟然係因為孤寒？有統計發現，紅軍近5年買賣球員淨出支僅1.28億鎊，遠低於其他主要傳統勁敵曼城、曼聯、車路士、熱刺、阿仙奴、紐卡素，依家終於嘗惡果，球隊中後場人腳退化，一沉不起。

利物浦2015年由高普執教後，經過不斷調整陣容，打造出最佳陣容，過去5年贏盡英超、英足盃、英聯盃及歐聯冠軍。紅軍取得輝煌成績，難免食老本，忽略不斷增加人腳嘅重要性，過去5年買賣球員淨出支僅1.28億鎊。

相比同期車路士買賣球員淨出支5.4億鎊、曼聯4.92億鎊、紐卡素3.42億鎊，簡直小巫見大巫，甚至仲少過2支倫敦「弧寒財主」熱刺(3.37億鎊)、阿仙奴(2.09億鎊)。

雖然利物浦今季重金收購前鋒達雲紐尼斯，加普，但偏偏入錯「水貨」，注定冇運行。

英超勁旅近5年買賣球員淨出支

車路士 5.4億鎊

曼聯 4.92億鎊

紐卡素 3.42億鎊

熱刺 3.37億鎊

曼城 2.68億鎊

阿仙奴 2.09億鎊

利物浦 1.28億鎊