中國海帆船賽4.5展開　香港代表Happy Go號成焦點

由香港遊艇會主辦的中國海帆船賽時隔5年再度舉行，今屆賽事將於4月5日展開，賽道由維多利亞港作起點，橫跨南中國海，最後抵達菲律賓蘇碧灣，全長565海里（1046公里）。香港代表「Happy Go號」將出戰IRC競賽組別，前港隊代表羅逸峰表示，今屆力求克服新船、新成員、天氣等挑戰，爭取佳績。

中國海帆船賽始於1962年，這項亞洲經典離岸賽事2018年後再次回歸，吸引來自中國、香港和菲律賓船隊參加。今屆焦點落在即將出戰IRC競賽組別的香港代表「Happy Go號」，船隊陣容大有來頭，包括前港隊帆船代表羅逸峰、莫俊傑和王傲文以及前港隊教練Jono Rankine。

這支香港船隊成員經驗豐富，羅逸峰（Dominic）與王傲文曾出戰仁川亞運，莫俊傑則參加過廣島亞運和環球賽，其中羅逸峰和莫俊傑上屆亦有參加中國海帆船賽，奪得亞軍。Dominic表示，「我們一月起埋班準備，只得短時間準備賽事，將面對不少挑戰。為了適應這艘新船，我們上周特別通宵航行，作不同測試。」

主要負責氣象領航的莫俊傑（Tiger）指，「近日有兩股低壓槽影響南中國海域，這幾天天氣變化好大，相信要到比賽日才能定出策略，到時『執生』。」上屆羅逸峰和莫俊傑的船隊奪得亞軍，Tiger期望今屆可以再上頒獎台。

王傲文則期待從前輩身上學習：「我第一次參加遠距離岸賽，要準備72小時作賽，相信會是很好的學習體驗。今次比賽首要目標是完成賽事，希望在自己的組別拿到好名次。」