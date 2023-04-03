拖肥熱刺哀兵交鋒和味濃

愛華頓將主場迎戰熱刺，雙方最近都陷入混亂狀態，深陷降班漩渦嘅愛華頓，因財政問題被足總檢控面臨扣分，一旦降班更隨時破產，主場出擊誓要搶分護級；作客嘅熱刺啱啱經歷高層大地震，領隊干地被炒魷後軍心動蕩，英超兩大頹兵相遇都冇贏波把握，博和波仲好。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

愛華頓自從請戴治執教後，成績略有起色，近3場聯賽1勝2和，主場出擊特別硬淨，對上4仗主場有3場保持不失，可惜愛華頓前鋒卡維特利雲繼續養傷，陣容殘缺下只靠高昂鬥志搭救。

況且，愛華頓最近深受財政問題困擾，上周公布2021至2022球季財政報告，除咗連續第5年出現虧損之外，據報「拖肥糖」如果今季護級失敗，可能會被即時追討1.5億鎊欠債，甚至會宣布破產，後果嚴重，今仗更不敢大意，搶得1分得1分；翻查對賽往績，愛華頓近4次主場對熱刺都係打和，攤路值得留意。

熱刺喺國際賽期間經歷大地震，意大利名帥干地發炮狂鬧球員後被炒，總監柏拉迪斯被國際足協停職後亦宣布落台，軍心受到動搖。史泰連尼暫代主帥職務，預計唔會有「新帥效應」，更衣室氣氛仍然低迷。

熱刺傷兵問題同樣嚴重，艾馬遜同比列錫喺國際賽期間加入「十字軍」行列，可用球員已經捉襟見肘，而且熱刺作客賽事5場不勝，今仗想贏波有一定難度，同愛華頓哀兵對撼，好大機會和波收場。

直播表

周二0:30am 意甲 安玻里 Vs 萊切

Now 638

周二2:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 拖連奴

Now 638

周二3:00am 英超 愛華頓 Vs 熱刺

Now 621、611

周二3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 華歷簡奴

Now 632