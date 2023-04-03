迪比亞路神秘現身　等做祖記總監？

祖雲達斯上仗意甲以1比0擊敗維羅納，觀眾席上出現一位熟悉面孔，就係昔日祖記隊長迪比亞路。祖雲達斯因為造假帳，被扣聯賽15分，導致多位管理層下台，盛傳迪比亞路有可能回巢擔任總監，整頓管理工作。

現年48歲嘅迪比亞路2012年離開效力咗19年嘅祖雲達斯後，直至上年4月先至重返祖記主場睇波，當時得到熱烈歡迎，獲贈10號球衣。相隔1年，呢位意大利經典射手又入場睇祖雲達斯比賽，表現低調好多，一度想隱藏自己，但仍然被在場球迷發現，高呼佢嘅大名，迪比亞路惟有起身向全場打招呼。

迪比亞路連續2年去睇祖記比賽，主要原因係陪同佢創辦嘅洛杉磯足球學校球隊去都靈集訓，祖雲達斯球迷都希望佢回巢主持大局，曾經效力祖記7季嘅馬洛治亦支持：「人人都希望迪比亞路返祖雲達斯大家庭，佢思路清晰，有能力幫助球會避免犯錯，唔會出現簽入3位相同位置嘅球員。」

祖雲達斯2006年因為「電話門」假波案，被罰降落意乙，迪比亞路選擇留隊同度時艱，並協助祖記重返意甲，依家再入「熱廚房」拯救祖記，絕對有可能。