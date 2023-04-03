利物浦想簽美臣蒙特　車仔開價嚇親人

盛傳車路士計劃今夏大清洗，將出售多位球員，減輕財政負擔，當中以美臣蒙特最受各大球會歡迎，包括利物浦都有意收購呢位24歲英格蘭國腳，但車仔要求7,000萬鎊(約6.8億港元)轉會費，令紅軍有所卻步。

美臣蒙特面臨落「車」已經係公開嘅秘密，佢將於明夏約滿，但一直未同車路士達成續約協議，因為呢位中場球星要求由現時8萬鎊周薪，增加至24萬鎊周薪，但會方拒絕，更唔排除提早今夏出售佢，以免將來人財兩失。

利物浦、拜仁慕尼黑、熱刺、阿仙奴都有興趣接貨，特別係利物浦中場老化，急需要簽入新血，除咗睇中多蒙特中場祖迪比寧咸之外，美臣蒙特亦係主要目標。

自從樸達執教車仔後，美臣蒙特不受重用，最近1次上陣已經係2月底對熱刺，英國傳媒指車路士願意出售美臣蒙特，但唔會平賣，起碼要7,000萬鎊轉會費，由於美臣蒙特僅剩餘一年幾合約，紅軍唔想付出巨額轉會費，令交易存在變數。

不過，如果美臣蒙特繼續堅持唔續約，隨住距離約滿時間愈來愈近，車仔或被逼減價，到時利物浦就有機會執平貨。