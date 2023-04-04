熱刺換帥繼續頹前4勢危　卡尼慘被兜巴星

近期陷入大危機嘅熱刺，換帥後仍然未有起色，周二(4日)凌晨英超作客被愛華頓逼和1比1，依家同紐卡素、曼聯一樣有50分，但係就踢多人哋2場，前4爭逐落入下風。今場賽事火藥味十足，雙方各有球員直接食紅牌，熱刺前鋒哈利卡尼更慘被對手兜巴星！

熱刺炒干地後第一擊，看守領隊史泰連尼陣容同戰術都未有大變，上半場略佔優勢但冇實際威脅。58分鐘上演關鍵一幕，杜哥利同哈利卡尼中場激烈爭波後爆衝突，杜哥利沉唔住氣「兜巴星」哈利卡尼面部，被球證直接出示紅牌，打多個嘅熱刺10分鐘後博到12碼，哈利卡尼操刀先開紀錄。

愛華頓失守後愈戰愈勇，製造唔少攻門，88分鐘熱刺後備上陣嘅盧卡斯莫拉鑄成大錯，佢作出粗野飛剷被逐出場，人數打平後愛華頓即有收鑊，90分鐘中堅米克堅尼禁區頂推順轟入世界波，為愛華頓搶返寶貴1分。依家聯賽3至5位嘅紐卡素、熱刺同曼聯同分(50分)，但熱刺踢多2場，形勢非常被動。

熱刺領隊史泰連尼賽後表示，球員未能執行佢嘅作戰計劃：「保持控球、快速傳球同搵空位進攻，呢啲係踢多1個人時候應該做嘅事，把握唔到冇問題，但球員要尊重個作戰計劃，要學識冷靜比賽，呢個學習係一個漫長過程，唔可能喺一晚就改變到。」