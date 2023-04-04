比堤：藍紅大戰 和氣收場

兩支英超班霸上周末同告敗陣，而最大的焦點毫無疑問一定是車路士被阿士東維拉擊敗後一日，便決定辭退領隊樸達。

車路士前領隊樸達，其中一個最大問題是未能令球隊取得入球，明顯地，他的體系中也缺乏一位正前鋒。但我認為球員要負上一定程度的責任，因為面對阿士東維拉一戰中，他們一共錄得27次攻門，但當中只有8次射門中目標，究竟球隊在沒有樸達領軍的首場比賽表現如何呢？這將會相當有趣。

尼高路簡迪復出也未能令樸達「有得留低」，上周亦是尼高路簡迪自去年8月中以來首次上陣。這位高質素的法國國腳，亦大大加強藍戰士中場的攻守能力，這對新領隊來說將會是一個絕佳利好消息。

利物浦今季主場及作客的成績有天淵之別。上周六被曼城擊敗後，已經錄得今季第8場作客敗仗，作客輸了超過一半的賽事，正正是他們遠離前4位置的原因。上場利物浦鬥曼城，曼城一如所料地控制了中場，但我認為紅軍下半場的防守太鬆散，很容易就被曼城撕破，情況令人擔憂。

不過利物浦的前鋒線，特別是穆罕默德沙拿總有機會取得入球。但中場及左右二閘，將需要提供比對曼城時更多的創造力威脅。然而，由於車路士領隊出現變動及利物浦作客表現差勁，我認為今仗最終雙方握手言和，各得1分而回。