16歲桌球天才莫迪　晉級世界賽感激「哎吔老豆」

世界桌球錦標賽外圍賽首天賽事爆出驚喜，年僅16歲的英格蘭新彗星莫迪（Stan Moody）初生之犢不畏虎，以局數10比7「細蝦大」淘汰愛沙尼亞球手柏度夫，其天才橫溢旋即吸引世人的目光，「我好緊張啊！幾乎抖不到氣呢！」

綽號「The Action」的莫迪是近年冒升的新生代，憑贏得WSF青少年公開賽而早已獲得職業賽資格。外型依然很幼嫩的他，落到場卻非常淡定，今仗他開局出色，打出一Cue 59度以66比6先拔頭籌，接着一路手感順暢，先後再「起迫」110、54、86、90、72，全場領先佔上風，雖然柏度夫於第15及16局連追兩局，但最終仍無阻「The Action」，再贏53比21「埋齋」，取得個人在世錦外的處子勝仗，如果他再贏三關，則可打入正賽。

「我為自己感到驕傲，比賽的壓力好大，我不斷震、不能呼吸，我只盡力集中去打好每一球。」這位來自哈利法克斯(Halifax)的中學生說。

莫迪自9歲跟家人首次接觸桌球，火速愛上這運動，其後他獲得前世界冠軍梅菲的賞識，以前輩身份教導他，「他常常教我面對不同的情況時，應該怎樣去做，我們就像父親與兒子。」兩代球手的故事，近日更被拍攝紀錄片《Taking My Shot》。

另邊廂，香港球手傅家俊同日亦出席外圍賽首圈賽事，卻在首圈倒灶以5比10不敵英國球手奧當尼。傅家俊於比賽初段入局較慢，被對手領先至局數3比0。其後他以一Cue 52度追回一局，可惜對手手風較順，慢慢拋開大分，即使傅家俊於第14局造出破百的125度追近至5比9，但最終仍以5比10告負。

據WST報道指，隨着今次落敗，傅家俊將失去巡迴賽資格，由於近年受疫症影響而缺乏比賽，曾奪3項排名賽錦標的傅家俊未能爭取排名分數，目前的世界排名已降至103位；未來需獲外咭或出席Q School才能躋身大賽。