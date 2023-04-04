奧運女足外　港隊第一擊撼塔吉克斯坦

出戰巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首輪賽事的香港女子足球代表隊，周三（5日）首戰將會硬撼東道主塔吉克斯坦。為備戰今次賽事，港隊今初曾出戰「土耳其盃」，部分年輕球員上月亦曾在U20女子「亞洲盃」外圍賽披甲，累積了一定國際賽經驗，今次決選大軍結合大小港腳戰力，表現值得期待。（周三晚上10時開賽）

今屆亞洲區外圍賽將決出兩隊出戰2024年巴黎奧運，於首輪賽事被編入E組的港隊，將與菲律賓、巴基斯坦及東道主塔吉克斯坦，爭奪1個晉級次圈的席位。港隊於上屆曾打入外圍賽第二圈，主教練列卡度（Rambo）承認今次晉級難度會更大，但仍視爭取出線為目標。首戰面對塔吉克斯坦，Rambo希望港隊能夠踢出賽前部署：「我哋對對手實力同踢法唔算太了解，最重要係港隊做好自己，喺場上展現出高強度踢法，並爭取控制比賽戰局。」

港隊女將在輾轉乘搭了27小時飛機後，早前終於抵達塔吉克斯坦，中堅鍾貝琪（Vicky）直言落機後大家都感到疲倦，更有個別球員出現感冒，幸好經過休息及訓練後，目前狀態已大致恢復。對比4年前的奧運外圍賽，港隊今屆人腳變動不少，但上年有份出戰這項賽事的Vicky，認為只要球隊上下一心，今場對東道主絕對有機會贏波：「今次有比較多年輕球員入選，係會令隊波有活力啲，但當然仲要累積經驗啦；我哋有睇過塔吉克斯坦最近嘅比賽，都覺得有機會，但始終對手上場已經係8個月前，唔算係最更新，所以唔可以輕視。」

於國際足協排名144位的塔吉克斯坦，對上一次出戰正式賽事，是去年7月主場出戰中亞女足錦標賽，當時4戰取得1和3負成績，於賽事墊底。塔吉克斯坦於上屆首次出戰奧運外圍賽，先後擊敗蒙古及新加坡，惟最終無緣晉級於首圈止步，今屆再次以東道主身分捲土重來，戰意無庸置疑。

奧運女足外圍賽亞洲區E組賽程：

2023/04/05（三）對塔吉克斯坦

2023/04/08（六）對巴基斯坦

2023/04/11（二）對菲律賓