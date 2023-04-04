車仔紅軍各有隱憂「和」波好路

今晚英超補賽上演「藍紅大戰」，車路士主場硬撼利物浦。車仔領隊樸達終於被炒，但只係搵助教般奴沙托頂上，唔敢冒進，利物浦上仗大敗而回，踢得更謹慎，加上近年交手經常和氣收場，不妨直取和波。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

今仗原本被視為兩軍教頭樸達同高普「續命」生死戰，估唔到未開波樸達先行一步，呢位今季中途先接手嘅主帥，啱啱慘食無情雞，依家由助教般奴沙托任看守領隊。不過佢同樸達嘅戰術思維差唔多，車仔近期喺比賽中後段往往體力不繼，當對手大舉反撲時常處於捱打局面，例如前仗聯賽對弱旅愛華頓，車仔兩度領先下仍被追和2比2，上仗聯賽迎戰阿士東維拉佔盡優勢，但梅迪歷同祖奧菲歷斯等頻頻失機，最終淨吞兩蛋，預計臨危受命嘅般奴沙托會先求穩陣。

利物浦早前歐聯出局，注定四大皆空，現時目標只剩番下屆歐洲賽入場券可以爭吓。不過紅軍今季防守不穩，上仗惡鬥曼城領先倒輸1比4，高普坦言只得艾利臣比加、佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯同加普表現算OK，其他球員都唔對辦，而且體能消耗不小，未必回到氣，下仗又要火併榜首阿仙奴，好難場場搏盡。

翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，法定時間均和波收場，包括近3次全部互交白卷，可見每逢碰頭都勢均力敵，和波有計。