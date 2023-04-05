車路士狂失機　悶和利物浦寫近百年最差數據

周三(5日)凌晨英超大戰，車路士炒樸達後第1擊，主場圍攻利物浦下只能悶和0比0，把握力差嘅老問題仍然未有改善，夏維斯、祖奧菲歷斯等攻擊球員瘋狂失機，喺爭前4之路同利物浦「攬炒」。車路士今季29場聯賽只入29球，係球隊接近100年來最差數據，表現令球迷失望。

車路士今場由看守領隊般奴沙托領軍，主場一開始已不斷進攻，但高華錫、夏維斯等連番失機，列斯占士入波又食詐胡。50分鐘車路士有黃金機會，夏維斯單刀射門省中艾利臣比加，但個波反彈夏維斯入空門，正當佢慶祝打開紀錄，VAR發現夏維斯係用手臂撞個波入網，車路士再食詐胡，最終兩隊打和0比0。

今場係「藍紅大戰」連續第4次打和0比0，呢個戰果亦兩敗俱傷，車路士仍然排喺第11位，同前4位距離11分，排第8位嘅利物浦同前4亦有7分差距。據Opta數據顯示，車路士今季29場聯賽入29球，係球會史上同期第3低數字，對上一次已經係1923/24球季(29場入16球)，意味車路士寫下99年來最差數據。

失機罪人夏維斯賽後承認球員出現信心危機：「信心係一個問題，上場輸波令球員失去信心，領隊被炒令事件更複雜，但我哋係職業球員，一定要繼續爭取入波。球員要喺球場上爭取表現，但如果球隊有一個長期領隊，應該會容易得多。」