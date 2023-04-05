祖記鬥國米出現3張紅牌　盧卡古被逐

周三(5日)凌晨意大利盃4強首回合，祖雲達斯主場被國際米蘭逼和1比1，雙方踢到補時出現火爆場面，國米前鋒盧卡古射入12碼扳平後，被指慶祝動作具挑釁性，遭球證出示第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，繼而引起兩隊球員衝突，結果國米門將漢丹洛域、祖記中場古達度都食紅牌，3人次回合需要停賽。

祖雲達斯曾於上月聯賽1比0擊敗國際米蘭，今仗表現亦勢均力敵，直至83分鐘先至出現入波，古達度喺禁區右路射入。

踢到補時，祖記中堅基爾臣比爾馬喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，後備上陣嘅盧卡古主射入網，呢位比利時國腳做出敬禮及收聲手勢，繼而向看台破口大罵，球證向佢出示第2張黃牌趕出場。

據悉盧卡古遭到祖雲達斯球迷用種族歧視語言辱罵，先至做出有關慶祝動作還擊，但換來紅牌，引起國米球員強烈不滿。

球證吹完場後，漢丹洛域同古達度因為盧卡古被逐一事，發生激烈爭吵，並互有動作，球證向兩人出示紅牌。次回合將於4月27日凌晨舉行，3人都需要停賽，兩隊今仗可以話係「雙輸」。