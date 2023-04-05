杜曹「蜜月期」結束　拜仁補時遭絕殺出局

拜仁慕尼黑新帥杜曹首仗領軍喺德甲榜首大戰擊敗多蒙特，係威係勢，點知第2場就出事，喺周三(5日)凌晨德國盃8強，戰至補時被判罰12碼，主場1比2不敵弗賴堡，黯然出局，估唔到杜曹「蜜月期」咁快就結束。

拜仁慕尼黑今仗佔上風，開波初段已經有利萊辛尼2次射門，但無功而還，踢到19分鐘，拜仁打開紀錄，烏柏美卡奴頂入角球成1比0。

當全世界以為拜仁慕尼黑可以輕鬆晉級時，情況出現大逆轉，上屆德國盃亞軍弗賴堡喺27分鐘由賀夫拿勁射入網扳平。

其後雙方互有攻守，其中拜仁慕尼黑有1次攻門中楣唔入，弗賴堡大難不死果然有後福，賀夫拿射門省中禁區內嘅拜仁中場穆斯亞拿手部，球證吹罰12碼，盧卡斯賀拿主射入網，協助弗賴堡反勝2比1晉級4強。

賽後拜仁慕尼黑中場湯馬士梅拿承認球隊把握力欠佳：「我哋有唔少入波機會，但去到對手禁區內，攻門缺乏精準度同效率，咁樣輸波非常痛苦。」

另一場德國盃8強，法蘭克福憑高路梅安尼入2球，以2比0擊敗柏林聯，馬里奧葛斯貢獻2次助攻，表現亦非常搶鏡。