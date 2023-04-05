又要搶前4晒冷求反彈　曼聯上盤迎賓

英超快車繼續有好戲上演，曼聯主場迎戰賓福特。「紅魔鬼」上仗吞紐卡素雙蛋，由第3跌落第5，好彩暫時比第4位嘅熱刺踢少兩場，爭前4主動權仍然掌握手中，返主場出擊勢必求贏波反彈；賓福特兵源所限唔習慣一周雙賽，上仗激和白禮頓球員身心俱疲，曼聯讓一球照捧上盤。（Now 622周四凌晨3時直播）

英超嚟到直路階段，前4之爭相當激烈，目前第3至5位嘅紐卡素、熱刺及曼聯同得50分，當中熱刺踢多兩場形勢最曳，而曼聯得失球喺3隊當中屬最差。「紅魔鬼」上仗「前4關鍵戰」作客不敵紐卡素後，近3場聯賽僅得1和2負，狀態明顯滑落，不過佢哋都冇乜時間「哭波喪」，今晚回師主場必晒冷搶Ｗ，否則下屆歐聯入場券隨時不保。

雖然中場卡斯米路繼續停賽，但安東尼馬迪爾上仗重返前鋒線，配合拉舒福特同般奴費南迪斯，攻力有望增強。而且奧脫福主場威力十足，「紅魔鬼」近6仗主場取得5勝1和佳績，包括英足盃主場3比1擊敗富咸，以及歐霸盃主場4比1大炒貝迪斯，表現同火力都可靠。

一周雙賽 賓福特兵源輸蝕

賓福特今季遇強屢有超水準表現，包括首循環大炒曼聯4比0，又贏過曼城同利物浦，堪稱「巨人殺手」，不過今晚想照辦煮碗難度甚高，因為佢哋近期演出頗為飄忽，作客曾輸畀護級球隊愛華頓，加上中型班兵源有限，一周雙賽明顯輸蝕，上仗3度領先下只能激和白禮頓3比3，球員身心俱疲，匆匆再造訪曼聯，相當不利，主隊讓一球上盤放心捧場。

直播表

周四凌晨零時 德國盃 紐倫堡 Vs 史特加

有線601、661台

周四2:45am 德國盃 RB萊比錫 Vs 多蒙特

有線601、有線661台、香港開電視77台

周四3:00am 英超 曼聯 Vs 賓福特

Now 622

周四3:00am 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素

Now 621、611

周四3:10am 法足盃 南特 Vs 里昂

Now 639