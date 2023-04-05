理文U16遠征杜拜 鬥英超青年軍有得着

遠赴杜拜出戰Mina Cup的理文U16梯隊，近日已完成在當地的賽事，期間更曾與英超球隊修咸頓青年軍交手。負責領軍的理文U16主教練郭駿林，總結今次賽事表現時，認為一班年輕球員都透過與外隊比賽，吸取到寶貴經驗。

於杜拜舉行的Mina Cup，屬一項國際青少年賽事，吸引世界各地球會派隊出戰。理文今次挑選出18名U16球員出征，同組對手有GO PRO SPORTS及FURSAN HISPANIA兩支阿聯酋當地球隊之外，還包括英超球隊修咸頓派出的青訓梯隊。結果理文於分組賽3戰取得1勝1和1負，完成今屆賽事。

理文U16主教練郭駿林就認為出外比賽機會難得，有助球員感受其他國家球隊的足球水平：「今次對球隊絕對係一個好好的機會，可以俾球員大開眼界。」理文今次有機會與英超球隊修咸頓梯隊交手，雖然該場比賽以0比5落敗，但郭駿林認為一班球員都獲益良多，尤其明白到練好基本功的重要性：「修咸頓青年軍球員可能已經要為足球職業奮鬥，球員們分享感受時，認為對手喺技術、體能及身體對抗上都更好，令球員明白到基本功嘅重要性。」

至於由理文青訓總監鮑曼領軍的理文U14，早前已啟程前往西班牙，參與在當地舉行的地中海盃。