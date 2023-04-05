比堤：紅魔祈「福」重返勝軌

曼聯上輪聯賽面對紐卡素時表現不但差強人意，賽後更加被喜鵲反壓升上聯賽榜第3位，故今仗曼聯硬撼賓福特時需要作出反彈才可。

紅魔該仗表現令人非常失望，比賽中未能展示出強隊本色，敗走而回乃合情合理。球隊在比賽過程中缺乏朝氣，雖然卡斯米路的缺陣削弱了中場實力，但這也不是演出差勁的藉口。

今仗卡斯米路將會繼續坐波監，所以在麥湯米尼、費特及沙比薩這3人之中，無論是哪兩位正選上陣，都需要在這位巴西國腳缺陣時，好好地證明自己是有能力奪得中場、控制比賽節奏。

賓福特是英超其中一支難以被擊破的球隊，今季目前為止只輸過5場聯賽，領隊法蘭絕對是居功厥偉。我認為曼聯不喜歡面對賓福特這類型的對手，事關賓福特控球在腳時踢法直接，是一支具結構及有組織的球隊，積極向對手作出壓迫及對抗性相當強。

賓福特陣中，亦有一位能夠一針見血的射手艾雲東尼坐鎮，他對白禮頓時的入球，再次展示出其把握力有多麼好。他跟麥比奧莫於進攻上的串連不俗，二人會於整場比賽不斷走位，為隊友製造空位，所以我認為他們將會為主隊曼聯的防守帶來麻煩。

對紅魔的領隊坦哈格來說，今仗是一場舉足輕重的比賽，事關他們還未確定可以取得來季歐聯參賽資格。整支球隊都需要作出改善，但我認為他們將可在主場獲勝，拉舒福特及般奴費南迪斯，或會有入球進帳。