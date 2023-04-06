曼聯贏波重返前4代價大　勞基梳爾受傷

周四(6日)凌晨英超，曼聯憑拉舒福特射入全場唯一入球，主場以1比0擊敗賓福特，重返前4位。不過，紅魔鬼贏波亦付出沉重代價，剛續約4年嘅防線主將勞基梳爾不幸受傷，為餘下各場關鍵大戰留下隱憂。

曼聯上仗爭前4位「6分波」不敵紐卡素之後，領隊坦哈格終於屈服，今仗收起唔識入波嘅前鋒韋格賀斯，將拉舒福特推前踢單箭頭，效果立竿見影。

紅魔鬼一開波就發動猛烈攻勢，並喺27分鐘打開紀錄，安東尼馬菲奧斯長傳入禁區，沙比薩二傳畀拉舒福特射入，終於打破自己及球隊近3場聯賽入球荒。拉舒福特今季第10次喺英超為曼聯射入致勝入球，成為自2009/10年球季朗尼之後，單季轟入最多致勝球嘅紅魔球員。

不過，曼聯37分鐘受打擊，勞基梳爾受傷退下火線，佢直接步入更衣室，似乎傷唔輕，加上呢位27歲英格蘭國腳以往屬於「玻璃腳」，難免令人擔心佢又要長抖。

勞基梳爾唔止防守穩陣，而且助攻力強，今季為曼聯射入1球及6次助攻，更加可以客串中堅，如果佢長抖，勢必嚴重影響領隊坦哈格排兵佈陣。

換邊之後，曼聯幾乎被對手扳平，賓福特前鋒沙德半單刀起腳，僅被門將迪基亞封出，力保1比0勝果。曼聯贏波之後，以3分優勢反超前熱刺，升上第4位，兼踢少熱刺1場，但由於白禮頓來勢洶洶，曼聯前4位並唔穩陣。