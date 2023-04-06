賓施馬又戴帽　皇馬狂贈巴塞4蛋入決賽

周四(6日)凌晨西班牙盃4強次回合出現令人意外賽果，皇家馬德里作客以4比0大勝宿敵巴塞隆拿，兩回合合計反勝4比1，打入決賽，將會同奧沙辛拿爭奪冠軍，獎盃十拿九穩。賓施馬今場轟入3球及1次助攻，成為近28年首位喺「國家打吡」上演帽子戲法嘅皇馬球員，強如C朗都未曾做到。

皇馬上半場補時由賓施馬傳畀雲尼斯奧斯祖利亞射入打開紀錄，換邊後成為賓施馬個人表演時間，分別喺50、58及80分鐘建功，繼上仗西甲對華拉度列後，再次上演帽子戲法。

呢位35歲老將近7年來首次作客射入巴塞大門，同時成為自1995年森莫蘭奴之後，首位單場攻入巴塞隆拿3球嘅皇馬球員，就算「銀河艦隊」史上入波最多嘅C朗都未曾做到。

賓施馬上半季曾經受傷患困擾，導致入球數字減少，甚至錯過出戰世界盃，但之後愈戰愈勇，今季為皇馬上陣31場入25球，仍然保持極高效率。

皇馬打入當地時間5月6日舉行嘅西班牙盃決賽，由於對手係實力差一截嘅奧沙辛拿，如無意外應該可以第20次奪得呢項錦標。