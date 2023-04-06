紐卡素大炒韋斯咸　送莫耶斯一程？

周四(6日)凌晨英超，紐卡素走勢銳不可當，繼上仗擊敗曼聯之後，今仗作客以5比1大勝韋斯咸，排第3位，奪取下屆歐聯入場券機會樂觀。反觀，韋斯咸深受降班威脅，領隊莫耶斯將面臨被炒。

紐卡素火力全開，開賽6分鐘就由哥林威爾遜頂入打開紀錄，僅過7分鐘，祖連頓射成2比0，韋斯咸靠葛特蘇馬頂入角球，追至1比2。換邊之後，紐卡素控制大局，哥林威爾遜、祖連頓再各建一功，今場同樣梅開二度。

後備上陣嘅前鋒阿歷山大伊沙克亦射入1球，呢位瑞典國腳今季英超上陣12次入7球，平均104分鐘入1球，入球率僅次於平均76分鐘入1球嘅曼城射手艾寧夏蘭特。紐卡素現時有53分在手，憑較多淨入球力壓同分嘅曼聯，排第3位。

至於韋斯咸近4場聯賽僅1勝1和2負，其中2場敗仗都淨輸4球，現時同尾三般尼茅夫同分，雖然踢少1場，但以球隊近期頹勢，好大機會再失分。因此，莫耶斯已經成為博彩公司「下一位被炒領隊」次熱人選，僅次於諾定咸森林主帥史提夫谷巴。盛傳韋斯咸計劃邀請早前被李斯特城炒魷嘅羅渣士接手領軍。