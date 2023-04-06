介紹番　法足盃4強大戰咪錯過

法足盃4強大戰，法乙「神奇球隊」FC安納西主場越級挑戰圖盧茲，希望成為自2015年嘅歐塞爾後，首支殺入法足盃決賽嘅乙組球隊。不過童話故事唔係成日有，FC安納西近況差勁，相反圖盧茲爭冠決心十足，今場捧客勝先係上算。（Now 639周五凌晨2時45分直播）

FC安納西防線穿窿

FC安納西晉級過程充滿戲劇性兼有運，連續3圈都係踢到互射12碼先至晉級，包括8強淘汰法甲名牌馬賽。不過FC安納西近期狀態相當不濟，近5場聯賽1和4負，已經跌入降班漩渦，對上6場賽事更狂失17球，防守錯漏百出，要兼顧護級下未必再有能力喺盃賽搏命。

圖盧茲目前喺法甲只排下游，但同降班區仲有一定距離，依家可以專注爭入法足盃決賽，佢哋喺今屆法足盃表現非常突出，4戰全勝兼攻入18球。兩隊實力同狀態都有明顯分野，客勝值得捧場。

直播表

周五2:45am 熱身賽 英格蘭女足Vs巴西女足

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周五2:45am 法足盃 FC安納西Vs圖盧茲

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