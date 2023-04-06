歐戰重開前聯賽勢留力　皇馬賓菲加伏味濃

歐洲3大盃賽下周中戰火重燃，展開8強首回合賽事，當中以歐聯最受注目，以往唔少球隊會喺歐聯前夕嘅聯賽留力，搞到唔少投注者「中伏」。來到季尾，更加要特別留意8支歐聯兵團現時所在國內聯賽形勢，了解其比賽戰意。嚟緊周末聯賽，以皇馬同賓菲加最大機會留力出事。

皇馬喺西甲落後榜首巴塞隆拿12分，基本上爭標無望，同時領先第5位貝迪斯14分，聯賽前4位嘅下屆歐聯入場券好穩陣，相信「銀河艦隊」會將重心放喺衞冕歐聯之上，8強首回合主場對車路士，必力爭先下一城。皇馬鬥車仔前，將於周日凌晨西甲主場對維拉利爾，「黃色潛艇」有望爭前4位，鬥心肯定強，加上雙方近3次聯賽對賽，維拉利爾取得1勝2和，皇馬讓唔起對手。

至於葡超榜首賓菲加領先第2位波圖10分，雙方將於周六凌晨交鋒，賓菲加就算今仗主場輸波，都仲有7分在手，預料會留力踢歐聯對國際米蘭。事實上，呢兩支葡超班霸近4次對賽，波圖贏咗3次，加上賓菲加有歐聯後顧，更加鬥唔過波圖，可博客勝。

拿玻里作客「小」心行事

另外，意甲榜首拿玻里已經領先第2位拉素16分，下場聯賽作客萊切，未必搏盡，好可能小勝，宜揀入球細。至於米蘭雙雄要爭奪聯賽前4位，並冇失分空間，曼城、拜仁慕尼黑亦要搶分爭標，相信喺聯賽唔會玩嘢，預料呢4隊會有正常發揮，可放心捧場。